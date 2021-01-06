سعر الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويفقد 1.3 قرش خلال تعاملات الأربعاء

فهد حسين – فقد متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 1.3 قرش في ختام تعاملات اليوم الأربعاء. وسجل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية لدى البنوك 15.638 جنيه للشراء و15.738 جنيه للبيع مقابل 15.651 جنيه للشراء و15.751 جنيه للبيع أمس الثلاثاء، بحسب البنك المركزي المصري المصري. وبذلك عاد سعر الدولار إلى مستواه المسجل في 22 ديسمبر 2020. وخفضت بنوك الأهلي ومصر والعربي الإفريقي والتجاري الدولي سعر صرف الدولار قرشا واحدا. وتراجع سعر العملة الأمريكية لدى بنك كريدي أجريكول قرشين عن مستواه المسجل أمس الثلاثاء. وعرضت بنوك الأهلي ومصر والكويت الوطني الدولار بقيمة 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيها للبيع. وسجل سعر صرف الدولار 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، لدى 18 بنكا أبرزها التجاري الدولي وكريدي أجريكول والعربي الإفريقي. وعرضت العملة الأمريكية بأدنى سعر للصرف لدى خمس بنوك أبرزها: HSBC وقناة السويس والإمارات دبي الوطني وبنك الإسكندرية بقيمة 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع. وسجل الدولار أعلى سعر للصرف عند 15.66 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع لدى بنكي أبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري. يذكر أن إجمالي أرصدة احتياطي النقد الأجنبي شهدت قفزة في نهاية ديسمبر 2020 بواقع 840 مليون دولار ليصل إلى نحو 40.062 مليار دولار.

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