فاروس يتوقع 5.2% متوسطا للتضخم في 2020 واستمرار التيسير النقدي خلال 2021

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فهد حسين – توقع بنك الاستثمار فاروس القابضة أن يبلغ معدل التضخم لشهر ديسمبر في مصر نحو 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق و6.8٪ على أساس سنوي، ليسجل عام 2020 متوسط 5.2%.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن من المتوقع أن يسجل التضخم في الحضر 0.2% مقارنة بالشهر السابق، و6.1% على أساس سنوي، ليصبح متوسط عام 2020 عند 5.1%.
وأضافت السويفي: نتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري المصري التيسير النقدي في عام 2021 ويخفض 200 نقطة أساس على مدار العام.
وأشارت السويفي إلى إصدار توقعات محددة قبل كل اجتماع، من أجل تقييم الظروف النقدية العالمية، والنمو المحلي واتجاهات التضخم والتدفقات الدولارية في مصر قبل أي قرار بشأن تغيير سعر الفائدة.
كان البنك المركزي المصري قد توقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.
وجاء ذلك في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2020، والذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، عند سعري عائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وجاء قرار المركزي حينها، بعد خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس على مدار عام 2020، على ثلاث دفعات الأولي في 16 مارس بنحو 300 نقطة، ثم استتبعها بخفض 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020.
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