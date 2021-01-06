السيسي: لا ينبغي أن يكون للهوية الدينية دور في تحديد حقوق وواجبات المواطنين

دوت الخليج – هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن ذلك يأتي ترسيخا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب، وهو وحدة شعبها.

كما شدد على حرص الدولة على أن تقدم النموذج للشعب بغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة كسبيل أساسي للتقدم والتطور، وكحقيقة إلهيّة يجب احترامها وتقبلها في المجتمع الواحد، أخذا في الاعتبار ما تدعو إليه جميع الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والمساواة.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الكثير من المجتمعات الغربية تتطلع للاقتداء بالتاريخ الطويل والتراث العريق لمصر، والذي صبغه العيش المشترك وجسدت معالمه القيم الإنسانية السامية التي رسختها الأديان للتعايش السلمي وقبول الآخر.

وأكد أن أي مواطن ينتمي لهذا البلد لا ينبغي أن تكون لهويته الدينية دور في تحديد أو تمييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن البابا تواضروس الثاني تقدم بالشكر للرئيس على تهنئته لكل المصريين، وحرصه على استمرار هذه اللفتة الوطنية المقدرة.

وأكد البابا تواضروس “قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ”.