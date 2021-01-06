الرئيس السيسي يطلع على مخطط المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا لاستعراض المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما شارك: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يشمل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الموضوعات والشواغل الاجتماعية الاساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والاسرية، والاقتصادية وغيرها.

كما شدد على أهمية بلورة آلية فعالة تحقق جدارة التنفيذ على أرض الواقع، وذلك على غرار التجارب الملهمة التي أفرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التي تم تنفيذها بنجاح خلال الأعوام الماضية خاصة في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، التي شملت عشرات الملايين من المواطنيين.

وأوضح أنها وفرت قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح انشطة مشروع تنمية الأسرة المصرية.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدراسة التجارب الناجحة في التنمية الأسرية والاجتماعية بالدول متشابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع مصر، وذلك من منظور شامل يهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من السيدات والشباب والطلبة وسكان التجمعات الريفية.

واستعرض الاجتماع الإطار التنفيذي العام المقترح “للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية” بمحاوره المختلفة وباشتراك جميع الأجهزة المختصة، والتي تستهدف بالأساس الأبعاد الاسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي.

بالإضافة إلى عرض النطاق الجغرافي المقترح للمشروع على مستوى الجمهورية وتحديد أسبقية المحافظات في مجال أنشطة المشروع وكذا الفئات المستهدفة بانشطة واهداف المشروع.