أحمد هيكل: التسعير الصحيح للطاقة يدفع القلعة لزيادة استثماراتها في الغاز الطبيعي

دوت الخليج – شاركت شركة طاقة عربية، التابعة لمجموعة القلعة القابضة، في المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بجناح عرض يضم بين جنباته أحدث التقنيات والحلول الشاملة التي تساهم في التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي خاصة في مجال السيارات ومركبات النقل المختلفة.

وعلي هامش المعرض، وقعت مجموعة طاقة عربية عددا من مذكرات التفاهم، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة.

وقدمت مجموعة طاقة عربية من خلال جناحها بالمعرض أحدث التقنيات الحديثة، السهلة والآمنة في مجال نقل وتوزيع وتحويل مختلف أنواع السيارات والشاحنات للعمل بالغاز الطبيعي والتي تلبي احتياجات مختلف العملاء في المناطق التي لم تصل إليها شبكات الغاز بعد، من خلال العديد من التكنولوجيات الحديثة والتي تطبق لاول مرة في مصر.

وعرضت مجموعة طاقة عربية نماذج لشاحنة نقل ثقيل وسيارة ربع نقل تعملان بالسولار، تم تحويلهما للعمل بتقنية الوقود المزدوج.

ووصفت الشركة هذا النموذج بـ”تكنولوجيا ثورية” مستوردة من الخارج وتم عمل جميع التعديلات والاختبارات اللازمة لها في مصر من قبل شركة ماستر جاس -إحدى الشركات التابعة لمجموعة طاقة عربية – تتيح تحويل مواتير المركبات المختلفة لتعمل باستخدام الغاز طبيعي والسولار معاً.

وقالت الشركة إن هذه التكنولوجيا الجديدة “نقلة نوعية” في قطاع الغاز الطبيعي للسيارات وتتماشي مع خطة الدولة بتعظيم استغلال موارد الدولة من الغاز الطبيعي وإتاحة أفضل البدائل الاقتصادية والبیئیة المتنوعة للوقود.

وعرضت المجموعة أيضًا تقنية الغاز المضغوط المنقول Mobile CNG والتي تم بالفعل إستخدامها في العديد من مشاريع عملاء الشركة في قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الصناعي والسياحي.

وهي التقنية التي تتيح نقل الغاز الطبيعي المضغوط عن طريق شاحنات نقل مجهزة الى مناطق الاستخدام – غير الموصولة بالشبكة القومية للغاز- وتوصيلها بالبنية التحتية للغاز في كل منشأة دون الحاجة لمد خطوط أنابيب باهظة التكلفة مع ضمان استمرارية ضخ الغاز الطبيعي دون قطع الخدمة عند انتهاء حمولة السيارة.

وتتيح هذه الخدمة الاتصال المباشر بالشبكة القومية للغاز عند وصولها للمناطق المعنية دون تكبد أي عناء.

واستعرضت الشركة أحدث مشروعاتها الجاري تنفيذها حاليًا اعتمادًا على تقنية Mobile CNG لتوصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد – غير الموصولة بالشبكة القومية – وهو المشروع الذي يتم تحت رعاية اللواء أ.ح محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ويسهم هذا المشروع في تنمية محافظة الوادي الجديد وجذب العديد من الاستثمارات المختلفة بالإضافة الي حرص طاقة عربية على توظيف العمالة الفنية من ابناء المحافظة في كل مشاريعها بهدف توفير فرص عمل لائقة.

وكشفت مجموعة طاقة عربية الستار عن تقنية الـ Mobile Fueling Stations وهي محطات متنقلة لتموين السيارات والشاحنات بالغاز الطبيعي وتعتبر بديلاً للمحطات الثابتة خاصة في المناطق التي لم تصل اليها الشبكة القومية للغاز بعد، وتوفر هذة التقنية سهولة كبيرة للتنقل عبر المحافظات والطرق كما ستساهم بشكل كبير في طمأنة وتمكين اصحاب المركبات المختلفة ودفعهم للتحويل الي الغاز الطبيعي.

كذلك، عرضت طاقة عربية، بالتعاون مع شركة تريلا التي ترعى “مبادرة تمويل 1000 تريلا للشباب”، أول شاحنة نقل ثقيل تعمل كلياً بالغاز الطبيعي داخل الجناح الخاص بمجموعة طاقة عربية.

وهي الشاحنة التي تم استيرادها من الخارج بأحدث المواصفات العالمية، كما شمل أيضاً جناح طاقة عربية نماذج لتنكات (سيلندر) الغاز الطبيعي المصنعة محلياً لأول مرة في مصر عن طريق شركة “أريسكو” التابعة لمجموعة القلعة.

وقال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة القابضة، إن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتسعير الصحيح للطاقة الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014 قد بدأت في الظهور، ومن ثم وضعت مجموعة القلعة خطة استراتيجية لزيادة استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي وقطاع السيارات بوجه خاص عن طريق الشركات التابعة.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي هي خطوة علي الطريق الصحيح، للارتقاء بالاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من الإكتشافات المؤخرة للغاز الطبيعي، لما لها من أثار ايجابية منها تقليل عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وتوفير العديد من فرص العمل.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الادارة لمجموعة طاقة عربية، أن مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع البترول بوجه عام والغاز الطبيعي بوجه خاص، وهو توجه متميز ومهم لما له من أثار اقتصادية وبيئية إيجابية على المجتمع.

وقال إن هذا التوسع يساهم في استخدام الغاز الطبيعي في تقليل عمليات استيراد البترول، والحفاظ علي العملة الدولارية.

واضاف، أن طاقة عربية حريصة على مساندة استراتيجية الدولة في هذا المجال بضخ استثمارات جديدة والاستمرار في التوسع وبناء محطات تعمل بالغاز وتقديم مجموعة من أحدث التقنيات والحلول الشاملة والتي ستساهم بشكل فعال في تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى في السوق المصري.

وفي هذا السياق، قالت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن طاقة عربية تعتبر أول من بادرت في مجال الغاز الطبيعي في مصر.

وأوضحت أن الشركة بدأت بنشاط إنشاء محطات تموين الغاز في مصر بداية من 2003.

وتابعت: وخلال الفترة الماضية، وضعت طاقة عربية خطة استراتيجية للتوسع في قطاع الغاز الطبيعي لجميع المجالات وخاصة قطاع السيارات والنقل عن طريق استقطاب وتوفير أحدث التقنيات العالمية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المجالات كافة.

وأشارت إلى أن الشركة توفر سيارات تقنية Mobile CNG المجهزة لتتوافق وحجم استخدام المنشأت المختلفة من الغاز الطبيعي، من خلال فريق عمل مدرب علي اعلي مستوي بالإضافة إلى ضمان أقصى مستويات الأمان للعملاء كما أن هذة التقنية تتوافق مع جميع الاشتراطات البيئية.

وقالت: “نستهدف من خلال شركة ماستر جاس – التابعة لمجموعة طاقة عربية- تنفيذ خطة طموحة لبناء عدد من محطات الغاز الجديدة منها 50 محطة مخصصة للنقل الثقيل، ليصل الإجمالي إلى 200 محطة وكذلك 100 مركز تحويل في مختلف انحاء الجمهورية في عام 2023”.