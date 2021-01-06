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نتيجة أريزونا تعلق جلسة الكونجرس للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية

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سكاي نيوز عربية – بدأت الأربعاء جلسة للكونجرس الأمريكي للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، لكن اعتراض النواب الجمهوريين على نتائج ولاية أريزونا، أسفر عن تعليق الجلسة.

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ووفق التقليد، افتتح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الجلسة التي تضم الكونجرس بغرفتيه للمصادقة على نتائج تصويت المجمع الانتخابي أو من يعرفون بكبار الناخبين الذين اختاروا بغالبيتهم بايدن.

ويترأس بنس بطريقة “شكلية” عملية المصادقة على النتائج.

واعترض أعضاء جمهوريون على نتائج ولاية أريزونا في الانتخابات الرئاسية، مما دفع الكونجرس إلى تعليق الجلسة، فيما سيعقد مجلسا النواب والشيوخ جلستين منفصلتين.

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وكان ترامب دعا نائبه بنس “إلى إعادة الأصوات إلى الولايات”. وأضاف في تغريدة على تويتر “افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى”.

وقال بنس في بداية الجلسة إنه “لا يملك السلطة” لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل بايدن رئيسا.

يشار إلى أن هذه هي الخطوة الأخيرة قبل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير الجاري.

وكان الرئيس دعا في وقت سابق أنصاره إلى الاحتجاج رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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