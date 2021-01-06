عاجل.. متظاهرون من أنصار ترامب يقتحمون ساحة الكونجرس الأمريكي

أوردت قناة العربية في نبأ عاجل أن متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته اقتحموا ساحة مبنى الكونجرس، بالتزامن مع الجلسة المقررة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد شدد على أنه لن يستسلم، مضيفا “سنوقف عملية السرقة التي تعرضت لها الانتخابات”.

وذكر ترامب، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أن الإعلام “لن ينقل هذه الحشود الهائلة من الناس”، مضيفا “الإعلام الزائف هو أكبر مشكلة بالنسبة لنا”.

وتابع: “هذه العام زوروا الانتخابات أكثر من أي وقت مضى.. وليلة أمس فعلوا الشيء نفسه”.

وأوضح: “مرة أخرى أود أن أشكركم، هذا شرف كبير أن أرى هذا الحشد الكبير من الأمريكيين الذين أتوا هنا للتعبير عن رأيهم، والقول إن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة وشريفة”.

وأردف قائلا: “هذه الانتخابات سرقت من قبل اليسار الاشتراكي والإعلام الزائف، لن نستسلم ولن نتنازل”.

وأوضح ترامب أنه حصل “على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز.. دولتنا سئمت من هذه الأشياء، ولن نتحمل أكثر”.

وعاد ليضيف “كانت هناك أدلة موثقة بأننا فزنا بشكل كاسح، لم تكن النتائج متقاربة.. هل تصدقون أن بايدن حصل على أكثر من 80 مليون صوت؟ لابد أن هذه مزحة”.