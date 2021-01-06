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رفع جلسة المصادقة على فوز بايدن والشرطة تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز

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العربية دوت نت – رفعت جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي التي كانت منعقدة لإقرار فوز جو بايدن رئيسا للبلاد، وذلك بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لشرفات الكونجرس.

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وذكرت شرطة الكونجرس أنه جرى اختراق المبنى وصدرت أوامر بإغلاق مجلسي الشيوخ والنواب.

وكان نواب جمهوريون اعترضوا اليوم الأربعاء على إقرار الكونجرس الأمريكي فوز جو بايدن على دونالد ترامب بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر، في خطوة من المتوقع أن يبطلها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما.

ويناقش كلا المجلسين الاعتراض قبل التصويت على قبوله أو رفضه.

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في كلمة له، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إن”الديمقراطية الأمريكية في خطر، وواجب مجلس الشيوخ إنهاء حالة الانقسام”. وشدد على ضرورة احترام القانون الأمريكي.

بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطي إن “العالم ينظر إلى الديمقراطية الأمريكية، وعلينا الدفاع عن دستور الولايات المتحدة”.

وأفادت مراسلة “العربية” من أمام الكونجرس الأمريكي بإطلاق قوات الأمن الأمريكية بإطلاق قنابل غاز لمنع متظاهرين من دخول الكونجرس، يأتي ذلك فيما وقع جدل مع بداية جلسة الكونجرس للمصادقة على فوز بايدن.

واعترض أعضاء في الكونجرس على فوز بايدن في ولاية أريزونا، وأبطأوا عملية المصادقة على النتائج.

وقبل ذلك، أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، بفوز الديمقراطيين المرجح للأغلبية في مجلس الشيوخ، واعتبر ذلك مؤشرا إلى رغبة الأمريكيين في المضي قدما، داعيا إلى التعاون بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وقال بايدن في بيان هنأ فيه المرشحين الديمقراطيين على فوزهما المرجح بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ: “حان الوقت لطي الصفحة. يطالب الشعب الأميركي بالتحرك ويرغب في الوحدة. أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى أنه بإمكاننا تحقيق الأمرين”.

وأعلن المرشح الديمقراطي في جورجيا جون أوسوف فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ في الانتخابات الفرعية بولاية جورجيا، الأربعاء، وتغلبه على السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو، وذلك بعد قليل من إعلان فوز الديمقراطي رافاييل وارنوك بالمقعد الأول، مما يمنح الرئيس المنتخب جو بايدن السيطرة على المجلس.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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