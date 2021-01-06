- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفادت قناة العربية في نبأ عاجل أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيلقي كلمة بعد قليل.
ورفعت جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي التي كانت منعقدة لإقرار فوز جو بايدن رئيسا للبلاد، وذلك بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لشرفات الكونجرس.
وذكرت شرطة الكونجرس أنه جرى اختراق المبنى وصدرت أوامر بإغلاق مجلسي الشيوخ والنواب.
وكان نواب جمهوريون اعترضوا اليوم الأربعاء على إقرار الكونجرس الأمريكي فوز جو بايدن على دونالد ترامب بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر، في خطوة من المتوقع أن يبطلها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يلقي كلمة بعد قليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.