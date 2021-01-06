الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يلقي كلمة بعد قليل

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيلقي كلمة بعد قليل.

ورفعت جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي التي كانت منعقدة لإقرار فوز جو بايدن رئيسا للبلاد، وذلك بعد اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لشرفات الكونجرس.

وذكرت شرطة الكونجرس أنه جرى اختراق المبنى وصدرت أوامر بإغلاق مجلسي الشيوخ والنواب.

وكان نواب جمهوريون اعترضوا اليوم الأربعاء على إقرار الكونجرس الأمريكي فوز جو بايدن على دونالد ترامب بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر، في خطوة من المتوقع أن يبطلها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما.