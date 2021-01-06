نائب الرئيس الأمريكي يرفض مطالبات ترامب: ليس من سلطتي تغيير نتائج الانتخابات

سي إن إن – أكد نائب الرئيس مايك بنس علنا، الأربعاء، أنه لا يستطيع الخضوع لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط نتائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت خسارته أمام جو بايدن، وذلك قبل أن يترأس جلسة للكونجرس للتصديق على نتائج أصوات المجمع الانتخابي.

وأضفى بنس الطابع الرسمي على موقفه في رسالة وجهها إلى المشرعين، مؤكدا أنه ليس لديه سلطة أحادية الجانب لاتخاذ قرار بشأن المنافسات الرئاسية ولا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات.

وقال بنس إن “تقديري المدروس هو أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي”.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق في تصريحات لشبكة CNN إن بنس نقل وجهات نظر مماثلة إلى الرئيس، بينما واصل ترامب مطالبة بنس برفض نتائج الانتخابات حتى الدقائق الأخيرة قبل جلسة الكونغرس.