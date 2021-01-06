عمدة واشنطن تطالب الحرس الوطني بفض اشتباكات الكونجرس.. والبنتاجون ترفض

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أفادت قناة العربية الحدث، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن عمدة واشنطن يطالب تدخل الحرس الوطني لفض الاشتباكات في مجلس النواب الأمريكي.
لكن وزارة الدفاع “بنتاجون” رفضت هذا الطلب، وفقا لمراسل واشنطن بوست.
وكانت عمدة واشنطن قد أعلنت حظر تجول ابتداءً من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن، بعد اقتحام حشود مناصرة لترامب مبنى الكونجرس.
ويأتي القرار بعد اقتحام أنصار ترامب، الكونجرس، بالتزامن مع جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.
واقتحم مناصرو ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. كما نجح بعضهم في دخول المبنى.
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