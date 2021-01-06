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ألبوم صور.. مشاهد من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي

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دوت الخليج – أجواء غير مسبوقة تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن بعدما اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس؛ اعتراضا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي تشير إلى فوز جو بايدن.

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وأعلنت عمدة واشنطن حظر تجول في العاصمة الأمريكية ابتداءً من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

كما طالبت بتدخل قوات الحرس الوطني لفض الاشتباكات داخل وأمام الكونجرس وهو ما قوبل بالرفض من جانب وزارة الدفاع “البنتاجون”.

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اقتحام الكونجرس الأمريكي

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أحد أنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس

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أحد أنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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