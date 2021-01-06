ألبوم صور.. مشاهد من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي

دوت الخليج – أجواء غير مسبوقة تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن بعدما اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس؛ اعتراضا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي تشير إلى فوز جو بايدن.

وأعلنت عمدة واشنطن حظر تجول في العاصمة الأمريكية ابتداءً من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

كما طالبت بتدخل قوات الحرس الوطني لفض الاشتباكات داخل وأمام الكونجرس وهو ما قوبل بالرفض من جانب وزارة الدفاع “البنتاجون”.