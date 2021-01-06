مال وأعمال

قادة الأجهزة الأمنية يطالبون ترامب بدعوة أنصاره لإخلاء الكونجرس سريعا

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نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مسؤول أمني أمريكي أن قادة الأجهزة الأمنية يطالبون الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بدعوة أنصاره لإخلاء الكونجرس سريعا.

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وكانت احتجاجات قد اندلعت قبل قليل بين مناصرين للرئيس ترامب، الرافضين لنتيجة الانتخابات الرئاسية، مع الشرطة؛ إثر اقتحامهم مبنى الكونجرس الأمريكي في أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وغرد الرئيس دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، داعيا مناصريه المحتجين على نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز منافسه جو بايدن، بالحفاظ على السلمية، دون الإشارة إلى مغادرة الكونجرس وفض الاحتجاجات.

ومن جانبه طالبت نانسي بيلوسي رئيس الكونجرس الأمريكي، الحرس الوطني بإخلاء المبنى عقب احتجاج مناصري ترامب.

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في الوقت نفسه، رفض القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلير، طلبا لإرسال تعزيزات إلى العاصمة واشنطن، بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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