نيويورك تايمز: الدفع بالحرس الوطني في فرجينيا و200 من جنود الولاية إلى واشنطن

وكالات – قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول بولاية فرجينيا مساء يوم الأربعاء، إنه تم الدفع بالحرس الوطني في الولاية و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنه وفقا لتوجيهات الرئيس فإن الحرس الوطني في طريقه إلى جانب خدمات الحماية الفيدرالية الأخرى. ودعا الرئيس ترامب المتظاهرين إلى مناهضة العنف والبقاء سلميين.

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