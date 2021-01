اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول يحد من مكاسب وول ستريت

– بلغ مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية يوم الأربعاء، مع تكالب المستثمرين على الأسهم المالية والصناعية، مراهنين على أن اكتساح الديمقراطيين في جورجيا سيؤدي إلى مزيد من التحفيز المالي والإنفاق على البنية التحتية.

لكن وول ستريت قلصت المكاسب وانخفض مؤشر ناسداك بعد أن اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي عند الإغلاق.

قال راندي فريدريك، نائب رئيس التجارة والمشتقات في تشارلز شواب في أوستن تكساس: “أي شيء يحدث معطلاً هو مصدر قلق للمستثمرين، لكن الذعر ربما ليس استراتيجية جيدة هنا”.

قبل الاحتجاجات المؤيدة لترامب، سجل القطاع المالي أعلى مستوى له في عام واحد، في حين قفزت قطاعات المواد والصناعة والطاقة مع الحفاظ على مكاسبها.

قفزت أسهم البنوك الحساسة لأسعار الفائدة بنحو 7٪ ، متتبعة زيادة في عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 1٪.

وافتتح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق رسميًا على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن ، رافضًا طلب الرئيس دونالد ترامب برفض الأصوات الانتخابية من جانب واحد.

قال روس مايفيلد ، محلل إستراتيجيات الاستثمار في بيرد ، “إن الارتفاع في السوق الواسع تقوده القيمة التقليدية والأسماء الدورية”. “أعتقد أن هذا له علاقة بالإنفاق الكبير الموعود به في عام 2021 ، كدعم إضافي لإعادة الانفتاح الاقتصادي الذي يُنظر إليه لصالح تلك الأسماء.”

عادةً ما يبشر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بزيادة الإنفاق المالي مع زيادة فرص زيادة الضرائب وتشديد التنظيم ، وسيكون صافيًا إيجابيًا للنمو الاقتصادي على مستوى العالم وبالتالي لمعظم الأصول الخطرة.

أدت زيادة مخاطر التدقيق في مكافحة الاحتكار على شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الضغط على أسهم الشركات ، مع انخفاض Apple Inc و Microsoft Corp و Amazon.com Inc و Alphabet Inc و Facebook Inc.

كان Tesla Inc هو سهم التكنولوجيا الرئيسي الوحيد الذي تم تداوله على ارتفاع بنسبة 4.3٪ إلى 767.01 دولارًا.

في التعاملات المبكرة بعد الظهر ، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 425.15 نقطة أو 1.4٪ إلى 30816.75 نقطة ، وزاد S&P 500 29.08 نقطة أو 0.78٪ إلى 3755.94 ونزل مؤشر ناسداك المجمع 34.53 نقطة أو 0.27٪ إلى 12784.43.

قفز مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 4.1٪ بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسيًا.

دفعت الآمال في انتعاش اقتصادي مدعوم باللقاحات في عام 2021 المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى مستويات قياسية في أواخر ديسمبر ، مع تأجيج القطاعات التي كانت متأخرة في السابق، بما في ذلك البنوك والشركات الصناعية والطاقة، الارتفاع.

ارتفعت شركة AmerisourceBergen Corp بنسبة 7.3٪ بعد أن قالت شركة تجارة الأدوية بالجملة في الولايات المتحدة إنها ستشتري شركة Walgreens Boots Alliance لتوزيع الأدوية مقابل 6.5 مليار دولار للتوسع في أوروبا. ارتفع مكون داو والجرينز 4.6٪.

فاق عدد الإصدارات المتقدمة عدد الإصدارات المتراجعة في بورصة نيويورك بنسبة 1.88 إلى 1 ؛ في ناسداك ، كانت نسبة 1.82 إلى 1 لصالح المتداولين المتقدمين.

سجل S&P 500 89 قمة جديدة في 52 أسبوعًا وقيمة فارغة قيعان جديدة ؛ سجل مؤشر ناسداك 311 ارتفاعات جديدة و 7 مستويات منخفضة جديدة.