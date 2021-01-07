مال وأعمال

بايدن يدعو ترامب لتسليم السلطة واحترام قسمه حفاظا على الاستقرار

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

دوت الخليج – دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن ، الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للظهور على التليفزيون الوطني وإعلانه تسليم السلطة احتراما للقسم الذي قطعه وحفاظا على استقرار ووقف تهديد حياة الأبرياء.

Huawei729x90

وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها قبل قليل، أن الهجوم الكونجرس، الذي وصفه بأكثر ما يمثل أمريكا من قدسية، نفذه عدد قليل من الخارجين عن القانون.

وتابع: فهذه فوضى تؤدي إلى التمرد وهو ما سنوقفه الآن.

واعتبر بايدن اقتحام الكونجرس بأنه أكثر حدث فوضوي تشهده أمريكا.

 

FRA10years

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يدعو ترامب لتسليم السلطة واحترام قسمه حفاظا على الاستقرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا