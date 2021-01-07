بايدن يدعو ترامب لتسليم السلطة واحترام قسمه حفاظا على الاستقرار

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دوت الخليج – دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن ، الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للظهور على التليفزيون الوطني وإعلانه تسليم السلطة احتراما للقسم الذي قطعه وحفاظا على استقرار ووقف تهديد حياة الأبرياء.
وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها قبل قليل، أن الهجوم الكونجرس، الذي وصفه بأكثر ما يمثل أمريكا من قدسية، نفذه عدد قليل من الخارجين عن القانون.
وتابع: فهذه فوضى تؤدي إلى التمرد وهو ما سنوقفه الآن.
واعتبر بايدن اقتحام الكونجرس بأنه أكثر حدث فوضوي تشهده أمريكا.
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