بايدن يطالب ترامب بالتدخل لإنهاء الاحتجاجات

دوت الخليج – طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، نظيره المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن يظهر على الشاشات فورا ويوجه خطابا للأمريكيين يدعوهم بسرعة إلى إنهاء الفوضى.

ووصف بايدن، في كلمة وجهها للأمريكيين وبثتها قناة سكاي نيوز عربية، الاحتجاجات التي أوقفت جلسة الكونجرس الأمريكي المنعقدة لإقرار نتيجة الانتخابات التي جاءت به، بأنها أصابته بالصدمة والحزن.

وأضاف بايدن أن التصديق على نتائج الانتخابات يفترض أن يكون حدثا مقدسا للديموقراطية الأميركية.

وجدد بايدن دعوته لتدخل الرئيس ترامب، قائلا: “كلمتي للرئيس ترامب أن يتصرف .. أن يتصرف”.

وكانت قد اندلعت احتجاجات قبل قليل بين مناصرين للرئيس ترامب، الرافضين لنتيجة الانتخابات الرئاسية، عقب اقتحامهم مبنى الكونجرس الأمريكي ما أصفر عن غلق جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

واكتفى ترامب، بالتغريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، داعيا مناصريه إلى الحفاظ على السلمية، دون الإشارة إلى مغادرة الكونجرس وفض الاحتجاجات.