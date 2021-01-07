عاجل.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم

دوت الخليج – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره للعودة إلى منازلهم.

وقال في كلمة مسجلة موجزة أن الانتخابات مزورة، ولكن على الجميع العودة إلى منازلهم.

وكانت عمدة واشنطن قد أعلنت حظر التجول في العاصمة الأمريكية ابتداءً من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بعد اقتحام حشود مناصرة لترامب مبنى الكونجرس.

واقتحم مناصرو ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية. كما نجح بعضهم في دخول المبنى.