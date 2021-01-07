أفادت قناة الحدث العربية، في نبأ عاجل قبل قليل، بوصول الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لفض الاشتباكات. ويتزامن وصول الحرس الوطني مع بدء الشرطة إخراج المتظاهرين من أنصار ترامب من مبنى الكونجروس، وإخلاء المنطقة المحيطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. وصول الحرس الوطني مبنى الكونجرس والشرطة تبدأ في إخراج المتظاهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.