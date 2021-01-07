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عاجل.. وصول الحرس الوطني مبنى الكونجرس والشرطة تبدأ في إخراج المتظاهرين

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أفادت قناة الحدث العربية، في نبأ عاجل قبل قليل، بوصول الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لفض الاشتباكات.

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ويتزامن وصول الحرس الوطني مع بدء الشرطة إخراج المتظاهرين من أنصار ترامب من مبنى الكونجروس، وإخلاء المنطقة المحيطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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