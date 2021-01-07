إن بي سي: العثور على عبوة ناسفة في محيط الكونجرس

وكالات – عثرت قوات الأمن الأمريكية على عبوة ناسفة واحدة على الأقل في حرم مبنى الكونجرس بواشنطن، الأربعاء، وفق ما قال العديد من مسؤولي إنفاذ القانون لشبكة “إن بي سي”.

وقال المسؤولون إنه تم العثور على العبوة الناسفة خارج مبنى.

وذكر مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، “بالتعاون مع شركائنا في سلطات إنفاذ القانون، استجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن لتقارير عن وجود أداة مشبوهة”، وأضاف المتحدث أن التحقيق جار.

من جانبه، أفاد مراسل نيويورك تايمز على “تويتر” بالعثور على عبوة ناسفة في مقر الحزب الجمهوري وتفجيرها بشكل آمن.

كما أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى إخلاء مقر الحزب الديمقراطي في ظل أحداث الكونجرس.

واقتحم المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونجرس.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.