إخلاء محيط الكونجرس من المحتجين وأنباء عن ترتيبات لعقد جلسة فوز بايدن اليوم

دوت الخليج – نقلت قناة العربية الحدث عن مراسلتها في واشنطن أن هناك ترتيبات تجري حاليا لإتمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

واستوقفت مذيعة القناة، مراسلة واشنطن مشيرة إلى مطالبات من بعض النواب الديموقراطيين لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس باستخدام حقه الدستوري في عزل ترامب.

إلا أن مراسلة القناة أفادت بعدم وجود نص دستوري يمنح “بنس” هذا الحق.

كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، طالب نظيره المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن يظهر على الشاشات فورا ويوجه خطابا للأميركيين يدعوهم بسرعة إلى إنهاء الفوضى.

ووصف بايدن، في كلمة وجهها للأمريكيين وبثتها قناة سكاي نيوز عربية، الاحتجاجات التي أوقفت جلسة الكونجرس الأمريكي المنعقدة لإقرار نتيجة الانتخابات التي جاءت به، بأنها أصابته بالصدمة والحزن.

وأضاف بايدن أن التصديق على نتائج الانتخابات يفترض أن يكون حدثا مقدسا للديموقراطية الأمريكية.

وجدد بايدن دعوته لتدخل الرئيس ترامب، قائلا :” كلمتي للرئيس ترامب أن يتصرف .. أن يتصرف”.

وكانت قد اندلعت احتجاجات قبل قليل بين مناصرين للرئيس ترامب، الرافضين لنتيجة الانتخابات الرئاسية، عقب اقتحامهم مبنى الكونجرس الأمريكي ما أصفر عن غلق جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

واكتفى ترامب، بالتغريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، داعيا مناصريه إلى الحفاظ على السلمية، دون الإشارة إلى مغادرة الكونجرس وفض الاحتجاجات.

ليخرج بعدها الرئيس المنتهية ولايته في فيديو مسجل، دعا فيه مناصريه إلى العودة لمنازلهم، واصفا الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأنها كانت مزورة.

وأفادت قناة الحدث العربية، بوصول الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لفض الاشتباكات، تزامنا مع بدء الشرطة إخراج المتظاهرين من أنصار ترامب من المبنى، وإخلاء المنطقة المحيطة.

ومؤخرا أعلنت قناة العربية الحدث أن محيط المبنى قد تم إخلاءه تماما من المحتجين بعد تمكن قوات الأمن من إجلاء أعضاء مجلسي الشيوخ والكونجرس ونائبة الرئيس المنتخب “كمالا هاريس”.