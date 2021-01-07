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تويتر وفيسبوك يعلقان حسابات ترامب بعد اقتحام محتجين للكونجرس الأمريكي

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علقت شركتا تويتر وفيسبوك اليوم، حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا، بينما سارعت شركات التكنولوجيا العملاقة للتصدي لمزاعمه التي لا تستند إلى أدلة بشأن انتخابات الرئاسة، وسط أعمال شغب في العاصمة، بحسب ما نشرت “”.

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وأخفت تويتر ثلاث تغريدات لترمب وطلبت حذفها “نتيجة الوضع العنيف المستمر وغير المسبوق في العاصمة واشنطن” بعدما اقتحم محتجون مؤيدون لترامب مبنى الكونجرس في محاولة لإجبار الكونجرس على تعطيل تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقُتلت امرأة بالرصاص أثناء الفوضى التي عمت المبنى.

وقال فيسبوك في وقت لاحق إنه سيمنع صفحة ترامب من وضع منشورات لمدة 24 ساعة بسبب انتهاكين اثنين لسياسة الموقع.

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وقال تويتر إنه علق حساب ترامب لمدة 12 ساعة، وإنه إذا لم يتم حذف التغريدات فسيظل الحساب مقفلا، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب.

وأضافت في تغريدة أيضا أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم.

وحذفت شركة فيسبوك وشركة يوتيوب، التابعة لمجموعة ألفابت، تسجيلا مصورا لترامب واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات قد زُورت، رغم أنه طالب المحتجين بالانصراف.

وقال آدم موسيري، رئيس موقع انستجرام، المملوك لفيسبوك، إنه تم حذف الفيديو من انستجرام أيضا وإن حساب الرئيس عليه سيظل معلقا لمدة 24 ساعة.
وتواجه شركات التكنولوجيا ضغوطا للتصدي للمحتوى المضلل على منصاتها بشأن الانتخابات الأمريكية.

ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وقال جاي روزين نائب رئيس فيسبوك للنزاهة، في تغريدة إن شركة التواصل الاجتماعي حذفت فيديو ترامب “لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلا من أن يقلصها”.

وقالت يوتيوب إن الفيديو ينتهك سياستها المناهضة للمحتوى الذي يزعم أن “تلاعبا واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأمريكية لعام 2020”.
كانت فيسبوك وتويتر قد وضعتها تحذيرات واتخذتا إجراءات في البداية لإبطاء انتشار الفيديو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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