أسعار الذهب ترتفع مع تعزيز قيادة ديمقراطية لمجلس الشيوخ الأمريكي آمال التحفيز

– ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ عزز اكتساح ديمقراطي لانتخابات إعادة في ولاية جورجيا التوقعات بتحفيز أمريكي إضافي، على الرغم من أن صعود عوائد سندات الخزانة كبح المعدن الأصفر عند ما يقل عن أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1925.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش.

وصعدت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1927.10 دولار.

وانخفضت الأسعار 2.5 بالمئة بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر يوم الأربعاء، إذ قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ما يزيد عن واحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس “نشهد حركة تصحيحية إلى حد ما فحسب بعد أن نزل الذهب بسبب عمليات البيع الشاملة الأربعاء” إذ تدرس الأسواق الأثر على الاقتصاد والأصول جراء المزيد من التحفيز.

وارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة ترقبا لمزيد من التحفيز بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتصار في انتخابات إعادة على مقعدين في جورجيا.

ويعتبر الكثير من المستثمرين المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة وهما ما يخشى المستثمرون أن ينتجا عن إجراءات التحفيز الأكبر.

وكبح تقدم الذهب أن ظلت عوائد السندات الأمريكية فوق واحد بالمئة مما ساعد الدولار على الانتعاش من أدنى مستوى في عدة سنوات. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت أسعار الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.27 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1104.13 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2454.50 دولار.