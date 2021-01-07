اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات أخرى مع تزايد إصابات كورونا

وكالات _ أعلن رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، استئناف حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات قريبة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال سوجا في اجتماع بمقر مكافحة فيروس كورونا: “سيبدأ العمل بحالة الطوارئ من الثامن من يناير، وحتى السابع من فبراير، في سايتاما وتشيبا وطوكيو ومحافظة كاناجاوا”.

وسجلت اليابان نحو خمس ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، يوم أمس الأربعاء، لأول مرة منذ تفشي الوباء.

ووفقا لوكالة كيودو فإن طوكيو ومحافظات مجاورة – سايتاما وشيبو وكاناغاوا، تدعو الحكومة لفرض نظام الطوارئ.

ويبلغ عدد حالات الإصابة في اليابان منذ بداية الوباء 254 ألفًا، وتوفي 3769 شخصًا.