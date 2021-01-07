بنك مصر يقتنص وصافة تسويق وترتيب القروض في MENA بقائمة بلومبرج

دوت الخليج – اقتنص بنك مصر المركز الثاني في تصنيف مؤسسة بلومبرج العالمية، كأفضل مسوق تمويلي ومرتب رئيسي للقروض المشتركة في عام 2020، على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن قائمة بنوك إقليمية ودولية كبرى.

وذكر البنك الحكومي في بيان اليوم، إن التتويج بالمركز الثاني جاء نتيجة إتمام 29 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية حوالى 8.9 مليار دولار (تعادل حوالي 136 مليار جنيه)، تولى فيها البنك دور المرتب الرئيسي، وكذلك إتمام 27 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 9.1 مليار دولار أمريكي (تعادل حوالى 142 مليار جنيه)، قام فيها البنك بدور مسوق التمويل من إجمالي العمليات التمويلية.

وأشار البيان الى أن الترتيب الحاصل عليه بنك مصر هو عن دوره في القروض المشتركة، كمرتب رئيسي وكمسوق للقروض المشتركة وهي الأدوار الأساسية في القروض المشتركة التي تعتمد على الدراسة والتسويق، وتعكس العلاقات الجيدة مع كل من العملاء والبنوك.

وأضاف أن البنك يلعب دور حيوي في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل قطاعات البترول، الكيماويات والبتروكيماويات، الاتصالات، الطاقة المتجددة، الحديد، والأنشطة العقارية.

ويواصل بنك مصر حفاظه على مركزه المتقدم في السنوات الخمسة الماضية في مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات، وفقا للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.