بنك مصر يدرس 29 صفقة تمويلية بقيمة 142.4 مليار جنيه

دوت الخليج – كشف بنك مصر، عن دراسة 29 عملية تمويلية بقيمة إجمالية 142.4 مليار جنيه، مستهدف إتمامها خلال الفترة المقبلة.

وقال البنك الحكومي في بيان اليوم الخميس، إن قيمة ضمان التغطية المتوقعة لبنك مصر في تلك العمليات التمويلية المشتركة تصل إلى نحو 53.6 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الصفقات التمويلية الجديدة محل الدراسة تغطي عدة قطاعات منها الاستثمار العقاري، السياحة، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الزراعة، والحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، الخدمات المالية، التعليم، المقاولات، مواد البناء.

وذكر أن التوسع في مجال ترتيب الصفقات التمويلية المشتركة يأتي وفق الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية لدعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

وأعلن بنك مصر اليوم، اقتناصه المركز الثاني في تصنيف مؤسسة بلومبرج العالمية، كأفضل مسوق تمويلي ومرتب رئيسي للقروض المشتركة في عام 2020، على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن قائمة بنوك إقليمية ودولية كبرى.