- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات _ قالت وسائل إعلام إماراتية، إن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، توقع صدور مشروع قانون الإيجارات الجديد في قريباً.
وأشار إلى أن القانون جاهز، وتم التوافق على كل البنود التي طرحتها الدائرة، ومنها تثبيت القيمة الايجارية لمدة ثلاث سنوات لكل العقود الإيجارية في دبي.
وقال سلطان بطي بن مجرن، إن القانون الجديد ينص على أنه لا يجوز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن القانون جاهز، ويتم العمل على اللوائح الخاصة به، بعد الاتفاق على كل البنود المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك، ومركز فض المنازعات الإيجارية، ومنها البنود التي تعالج الثغرات في القانون السابق، مثل جواز اللجوء إلى قاضي التنفيذ في حال عدم دفع المستأجر للإيجار.
وأشار إلى أن القانون الجديد يوازن بين حقوق كل الأطراف، المستأجر والمالك، فهناك بنود تضمن حق المستأجر، وبنود أخرى تضمن حق المالك، ومنها جواز اللجوء إلى قاضي التنفيذ في حال عدم دفع المستأجر للإيجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبي تعتزم إصدار قانون ينص على تثبيت قيمة إيجارات العقارات السكنية لمدة 3 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.