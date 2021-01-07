بنك إنجلترا: تفاقم أضرار الشركات البريطانية بسبب جائحة كورونا خلال ديسمبر

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– خلص مسح لبنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس، إلى أن تضرر الشركات البريطانية على صعيد المبيعات والوظائف بسبب جائحة كوفيد-19 تفاقم بعض الشيء في الشهر الماضي عندما تسارعت وتيرة انتشار الفيروس بين المواطنين.
وقال البنك إن الشركات ذكرت أن الجائحة قلصت المبيعات بنسبة 16.1 بالمئة في المتوسط في الربع الرابع من العام، وهو ما يزيد عن تراجع 15.3 بالمئة جرى تسجيله في مسح نوفمبر. كما شهدت ضررا أكبر للوظائف.
جاء تدهور الأوضاع الشهر الماضي بالرغم من أنباء إيجابية فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 وتخفيف للقيود الصحية في العديد من مناطق إنجلترا.
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