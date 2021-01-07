إعادة فتح مستشفى ميداني في لندن لمواجهة أي عجز في أسرة العناية المركزة

– قال وزير الصحة البريطاني يوم الخميس، إنه سيجري استخدام مستشفى ميداني في العاصمة لندن إذا اقتضى الأمر لتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى في المدينة، بعدما كشفت وثائق رسمية مسربة أن لندن تواجه احتمال نفاد أسرة المستشفيات في غضون أسبوعين.

وكشفت التقديرات المسربة إلى دورية هيئة الصحة العامة أنه حتى الرغم من أن عدد المصابين بكوفيد-19 زاد بأقل معدل مرجح فإن مستشفيات لندن قد تعاني عجزا في أسرة العناية المركزة يقدر بنحو ألفي سرير بحلول 19 يناير.

وردا على سؤال بشأن هذه التقديرات عبّر وزير الصحة مات هانكوك عن قلقه بشأن الضغوط الواقعة على هيئة الصحة العامة، مضيفا أن الحكومة تخصص المزيد من الموارد في المناطق التي تواجه أكبر قدر من الضغط.

وقال “في لندن على سبيل المثال حرصنا على أن يكون مستشفى نايتنجيل مستعدا وجاهزا عند الضرورة، وإذا احتجنا له فسوف نستخدمه بالطبع”، مشيرا بذلك إلى مستشفى ميداني تأسس في بدء الجائحة.

وبدأت إنجلترا عزلا عاما جديدا يوم الثلاثاء حيث أغلقت المدارس وأمرت السكان بالبقاء في المنازل، فيما تسعى الحكومة للسيطرة على زيادة في حالات العدوى ترجع في جانب منها إلى انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا.

وتجاوزت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس الألف في أنحاء بريطانيا يوم الأربعاء لأول مرة منذ أبريل.

وبلغت حصيلة الوفيات بالمرض منذ بدء الجائحة أكثر من 77300، وهي الأعلى في أوروبا.