- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
– قال وزير الصحة البريطاني يوم الخميس، إنه سيجري استخدام مستشفى ميداني في العاصمة لندن إذا اقتضى الأمر لتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى في المدينة، بعدما كشفت وثائق رسمية مسربة أن لندن تواجه احتمال نفاد أسرة المستشفيات في غضون أسبوعين.
وكشفت التقديرات المسربة إلى دورية هيئة الصحة العامة أنه حتى الرغم من أن عدد المصابين بكوفيد-19 زاد بأقل معدل مرجح فإن مستشفيات لندن قد تعاني عجزا في أسرة العناية المركزة يقدر بنحو ألفي سرير بحلول 19 يناير.
وردا على سؤال بشأن هذه التقديرات عبّر وزير الصحة مات هانكوك عن قلقه بشأن الضغوط الواقعة على هيئة الصحة العامة، مضيفا أن الحكومة تخصص المزيد من الموارد في المناطق التي تواجه أكبر قدر من الضغط.
وقال “في لندن على سبيل المثال حرصنا على أن يكون مستشفى نايتنجيل مستعدا وجاهزا عند الضرورة، وإذا احتجنا له فسوف نستخدمه بالطبع”، مشيرا بذلك إلى مستشفى ميداني تأسس في بدء الجائحة.
وبدأت إنجلترا عزلا عاما جديدا يوم الثلاثاء حيث أغلقت المدارس وأمرت السكان بالبقاء في المنازل، فيما تسعى الحكومة للسيطرة على زيادة في حالات العدوى ترجع في جانب منها إلى انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا.
وتجاوزت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس الألف في أنحاء بريطانيا يوم الأربعاء لأول مرة منذ أبريل.
وبلغت حصيلة الوفيات بالمرض منذ بدء الجائحة أكثر من 77300، وهي الأعلى في أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح مستشفى ميداني في لندن لمواجهة أي عجز في أسرة العناية المركزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.