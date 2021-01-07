الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على بعض واردات الحديد والصلب التركية

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_ سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات الحديد والصلب المدرفل على الساخن الواردة من تركيا اعتبارا من غد الجمعة استنادا إلى تحقيق جار بشأن الإغراق.
ستتراوح الرسوم بين 4.8% و7.6% وستؤثر في شركات تركية هي إردمير وإسدمير وتشولاكولو ميتالورجي وهاباش، بحسب نص نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم.
وتظهر الشكوى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع أربعة في المائة في 2019 عن 2016، في حين ارتفع المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1 في المائة من 2.8 في المائة لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل.
لكن التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.
وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.
كان التحقيق قد بدأ في مايو بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبي.
وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا وينتهي أيضا في يوليو.
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