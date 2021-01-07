عملة بيتكوين تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتتخطى 38 ألف دولار لأول مرة

سبوتنيك نيوز _ تجاوزت قيمة عملة بيتكوين المشفرة لأول مرة 38 ألف دولار، وفقًا لبيانات التداول.

ووفقا لبوابة “كوين ماركت كاب”، التي تحسب متوسط سعر أكثر من 20 بورصة، اعتبارًا من الساعة 15.06 بتوقيت موسكو، ارتفعت البيتكوين بنسبة 9.95%، لتصل إلى 38104.95 ألف دولار.

يذكر أن عملة “بيتكوين” دخلت سوق العملات المالية بشكل مفاجئ حتى باتت اليوم تنافس عملات مالية لها باع وتاريخ طويل في الأسواق المالية.

وبعد انهيار سعر بيتكوين في مارس العام الماضي، تمكنت العملة الافتراضية من استعادة ما خسرته حتى نجحت بتسجيل سعر قياسي جديد، متجاوزة عتبة 35 ألف دولار ما جعل من السوق المالي الافتراضي يصعد ويصبح مؤثرا برأسمال إجمالي يبلغ أكثر من 640 مليار دولار أمريكي.

ويقول الخبير المالي ومدير شركة “Morgan Creek” مارك يوسكو لموقع “فينو أبزور” الروسي أن الارتفاع غير المسبوق لعملة بيتكوين بات يجذب المستثمرين الذين يرون في هذه العملة بديلا مشجعا للعملات المالية الورقية وصولا إلى الذهب.

ويقوم المستثمرون عادة بشراء الذهب في الأزمات للتعويض عن خسائرهم أو لإنقاذ ثرواتهم المالية من خلال الذهب، لكن الملفت في القترة الأخيرة هو انفتاح المستثمرين على الأسواق المالية الافتراضية من خلال شراء عملة بيتكوين الصاعدة لكن بحذر شديد كونها افتراضية ليس أكثر.