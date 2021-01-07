الهند تتوقع انكماش الناتج المحلي 7.7% في السنة المالية 2020-2021 بسبب الجائحة

وكالات _ قالت الحكومة الهندية اليوم الخميس، إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي 7.7% في السنة المالية التي تنتهي في مارس، مقارنة مع نمو 4.2% قبل عام بسبب جائحة كورونا.

وكان عدد كبير من الاقتصاديين قد عدلوا توقعاتهم بشأن الهند إلى انكماش يتراوح بين 7% و9.5% للسنة المالية 2020-2021 بعدما عدل البنك المركزي المصري تقديره إلى 7.5%.