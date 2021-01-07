إياتا: تراجع الطلب العالمي على الشحن الجوي 6.6% في نوفمبر

سي إن بي سي _ قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” إن الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، تراجع 6.6% عن مستويات العام السابق في نوفمبر، و 7.7-% للعمليات الدولية.

وأضاف الاتحاد الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة، تقلصت 20% في نوفمبر، 21.3% للعمليات الدولية، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

هذا وبلغ معامل حمولة الشحن الجوي في نوفمبر 58.2%.