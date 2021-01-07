طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 787 ألف

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وكالات _ تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وإن ظل العدد مرتفعا جدا، إذ يبدو أن تعافي سوق العمل متعثر في الوقت الذي يخيم فيه التفشي الضاري لجائحة كوفيد-19 على البلاد.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 787 ألفا للأسبوع المنتهي في الثاني من، مقارنة مع 790 ألفا في الأسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت “” آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.
يتفق العدد الكبير من طلبات إعانة البطالة مع بيانات أخرى تشير إلى الضرر الكبير الذي يصيب الاقتصاد نتيجة للقيود المفروضة على الشركات وتراجع إنفاق المستهلكين بسبب للجائحة.
وقفز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 21 مليونا، في حين تجاوز العدد الإجمالي للوفيات 352 ألفا، وذلك بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ولا تزال طلبات إعانة البطالة فوق أعلى مستوياتها عند 665 ألفا المسجل في فترة الركود الكبير بين عامي 2007 و2009، لكنها تراجعت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6.867 مليون المسجل في مارس.
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