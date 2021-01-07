أزيموت: 30% عائد صندوق AZ Equity في أقل من عام.. و ABC للأسهم سجل نموا 3%

أعلنت شركة أزيموت عن تسجيل أعلى العوائد في سوق الأسهم المصرية خلال عام 2020، وذلك من خلال صندوقها المحلي ” ABC للأسهم ” وصندوق UCITS الكائن في لوكسمبورج “AZ Equity مصر”.

وقالت الشركة في بيان، إنه خلال عامها الأول في مصر، حققت إنجازًا في واحدة من أكثر السنوات اضطرابًا وإثاره للمخاوف في التاريخ الحديث.

أضافت أزيموت، أن صندوق ABC للأسهم – احتل المركز الأول على كافة صناديق الأسهم في مصر، كما يعد صندوق الأسهم المحلي الوحيد الذي حقق عوائد إيجابية في عام 2020.

ولفتت أن الصندوق سجل عائدًا سنويًا بنسبة 3% على الرغم من العام المتقلب تأثرًا بالاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بوباء كورونا، وهذا يمثل عائد استثمار يفوق مؤشر EGX30 بنسبة 25% كما يتفوق بنسبة 13% عن متوسط كافة صناديق الأسهم المماثلة.

وقالت أزيموت أن الأداء المميز لصندوق ABC للأسهم في عام 2020 يأتي احتفاظًا بسجله التاريخي باعتباره أفضل صندوق للأسهم المصرية أداءً على مدى 6 سنوات متجاوزًا نظرائه بنسبة 56%.

وعلى الجانب الأخر، أوضحت أن صندوق AZ Equity مصر يعد أول صندوق UCITS في لوكسمبورج متخصص في الأسهم المصرية، وحقق أيضًا عوائد مميزة في عامه الأول من النشاط حيث تم إطلاق الصندوق في 17 فبراير، وأنهى العام مسجلًا عائدا بنسبة 30% .

أضافت أزيموت، أن الصندوق يعد بذلك متفوقًا على مؤشر EGX30 بنحو 50% خلال نفس الفترة.

ونوهت أن الأصول المدارة للصندوق تضاعفت تقريبًا لتغلق العام عند 10.7 مليون دولار أمريكي (170 مليون جنيه مصري) وتستهدف الشركه مضاعفة حجم الصندوق على الأقل خلال عام 2021.

وقال جورجيو ميدا، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس العالمي لإدارة الأصول في مجموعة أزيموت، إن استمرار الأداء القوي لكلا الصندوقين يسلط الضوء على سبب اختيار المجموعة لمصر لقيادة خطة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه يسلط الضوء على أوجه التعاون والتآزر الكبيرة بين فرق عملنا في القاهرة من جهه وفي غيرها من الأسواق الناشئة العالمية من جهه أخري “.

وأضاف أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أن أداء أزيموت مصر يثبت أن استراتيجيتها الاستثمارية مستدامة وفعالة، وهو ما كان واضحًا في التفوق على المؤشر الرئيسي للسوق والمنافسين ليس فقط على المدى القصير ولكن بالأداء المتفوق المستمر على المدى الطويل.

أضاف أن هذا الأداء يعكس مرونة عملية الاستثمار للشركة ومتانة قطاع الأبحاث الذي يقود الأداء دائمًا خلال دورات وظروف السوق المختلفة، الشيءالذي يدعم التزام الشركة العادل والمنصف تجاه عملائها الحاليين والمحتملين .