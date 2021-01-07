مبادلة للاستثمار تستهدف الدخول ضمن أكبر 10 صناديق ثروة عالميا

العربية نت _ تقوم شركة مبادلة للاستثمار بإصلاح هيكلها وتخصيص رأس المال لمضاعفة حجمها إلى ما يقرب من نصف تريليون دولار في العقد المقبل، وهي الخطة التي من شأنها أن تُدخلها في أعلى المراتب في صناديق الثروة السيادية في العالم.

وكانت مبادلة من بين القلائل من المستثمرين السياديين الذين استغلوا تراجع الأسواق العام الماضي للتوسع في شراء حصص في الشركات بدءاً من وحدة البيع بالتجزئة لشركة ريلاينس اندستريز المحدودة إلى شركة سيلفر ليك للأسهم الخاصة.

تسعى “مبادلة” لعدة تغييرات في هيكلة الشركة في وقت لاحق من هذا الشهر للمساعدة في تحقيق هدفها، بعد مجموعة من المراجعات بدأت في عام 2019، وفقاً لمذكرة قدمتها الشركة لـ “بلومبرج”، واطلعت عليها “العربية.نت”.

القطاعات المستهدفة

سيتم التركيز على التكنولوجيا والبنية التحتية وعلوم الحياة وغيرها من “فئات الأصول الموجهة نحو المستقبل، إلى جانب الاستثمار المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التكنولوجيات النظيفة”.

وقالت مبادلة “لم نتوقف خلال وباء كوفيد، ولكننا واصلنا الاستثمار وفقا لاستراتيجيتنا”.

وتتطلع عاصمة الإمارات العربية المتحدة، التي تضم ما يقرب من 6% من احتياطيات النفط في العالم، إلى صندوقها البالغة قيمته 232 مليار دولار لتسخير إيرادات الطاقة وقوة التنمية على نطاق أوسع في وقت تتعرض فيه المالية العامة لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط الخام.

ومن شأن مضاعفة الحجم أن تحتل “مبادلة” المرتبة العاشرة من حيث الحجم بين صناديق الثروة السيادية عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب معدل نمو سنوي تراكمي قدره 7%، وفقا لتقديرات مؤسسة صناديق الثروة السيادية SWF.

استثمرت مبادلة 11.5 مليار دولار في عام 2020، أي أكثر بنسبة 51% من العام السابق، فيما كانت الاستثمارات الحكومية أقل بنحو الخمس.

ذراع النمو

وقال العضو المنتدب لمؤسسة SWF، دييغو لوبيز، سيتم الضغط على “مبادلة” لدفع عجلة نمو الإمارة في السنوات المقبلة، مما يجلب التنوع والاستدامة.

وقال الصندوق إنه يعيد تشكيل هيكله للتركيز على 4 منصات أعمال: استثمارات الإمارات العربية المتحدة، والاستثمارات التكنولوجية، والاستثمارات المباشرة، والعقارات والبنية التحتية.

كما تقوم مبادلة بتغيير طريقة تقديمها لنتائجها المالية، حيث ألغت بعض فئات البيانات مثل لإيرادات السنوية وصافي الدخل، مع التحول إلى معايير تراكمية طويلة الأجل مماثلة للكيانات السيادية الأخرى.

وقال كبير مسؤولي الاستراتيجية والمخاطر في مبادلة، أحمد الكليلي: “يتماشى هذا الهيكل الجديد مع تطلعاتنا في تحقيق النمو بشكل كبير في السنوات المقبلة، في فئات الأصول الرئيسية والمناطق الجغرافية المهمة.

نقاط بارزة في الخطة

هاني برهوش، سيشرف على استثمارات مبادلة في الشركات الناشئة التي تشمل حيازاتها في شركات الجيل القادم من القادم الشركات.

أصول المحفظة الرئيسية هي صندوق سوفت بنك فيجن، وشركة سيلفر ليك للاستثمار المشترك، والأسواق الناشئة، واستثمارات السوق الأكثر نضجاً في بلدان مثل روسيا والصين وفرنسا.

ستتطلع الاستثمارات المباشرة بقيادة أحمد يحيى الإدريسي إلى نمو مرتفع، وقطاعات ربحية عالية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية.

ومن حيث التركيز الجغرافي ستكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على رأس المناطق الاستثمارية مع استثمارات انتقائية في الصين.

بقيادة خالد عبدالله القبيسي، ستقوم الاستثمارات العقارية والبنية التحتية بتخصيص رأس المال للأصول المادية حول العالم التي تقدم عوائد مستقرة على المدى الطويل عبر دورات الأعمال.