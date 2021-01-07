الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ

_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع يوم الخميس، ليقترب ستاندرد آند بورز 500 وداو من مستويات قياسية في ظل مراهنات على مزيد من المساعدة لمتضرري الجائحة بعد أن سيطر الديمقراطيون على الكونجرس، مما طغى على بيانات تُظهر مستويات مرتفعة من طلبات إعانة البطالة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 71.8 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 30901.18 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 16.6 نقطة أو 0.44 بالمئة مسجلا 3764.71 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 126.5 نقطة أو 0.99 بالمئة إلى 12867.34 نقطة عند الفتح.