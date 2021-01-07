- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع يوم الخميس، ليقترب ستاندرد آند بورز 500 وداو من مستويات قياسية في ظل مراهنات على مزيد من المساعدة لمتضرري الجائحة بعد أن سيطر الديمقراطيون على الكونجرس، مما طغى على بيانات تُظهر مستويات مرتفعة من طلبات إعانة البطالة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 71.8 نقطة بما يعادل 0.23 بالمئة ليصل إلى 30901.18 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 16.6 نقطة أو 0.44 بالمئة مسجلا 3764.71 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 126.5 نقطة أو 0.99 بالمئة إلى 12867.34 نقطة عند الفتح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.