ارتفاع العجز التجاري الأمريكي لأعلى مستوى منذ أكثر من 14 عاما

روسيا اليوم _ ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة في نوفمبر 2020 إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 14، عاما حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الفجوة التجارية اتسعت 8% إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس عام 2006، بينما لم يعدل العجز المسجل في أكتوبر ليظل عند 63.1 مليار دولار.

وقفز حجم الواردات 2.9% واصلا إلى 252.3 مليار دولار، وزادت الواردات السلعية 3% إلى 214.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019.

وارتفعت الصادرات 1.2% إلى 184.2 مليار دولار، بينما زادت الصادرات السلعية 1% إلى 127.7 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نما نحو 5% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020، مع عودة معظم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في المخزون.

وسبق أن نما الاقتصاد بمعدل غير مسبوق بلغ 33.4% في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4% في الفترة من أبريل حتى يونيو، فيما مثل أسوأ انكماش منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947 وذلك نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، الذي قتل أكثر من 361 ألف شخص في الولايات المتحدة.