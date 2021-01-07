مال وأعمال

فيسبوك وإنستجرام يمددان حظر حسابي ترامب بقية فترة رئاسته

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سي إن بي سي _ قال الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج إن الشركة ستمدد الحظر المفروض على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فيسبوك وإنستجرام خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل لحين اكتمال عملية انتقال السلطة.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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