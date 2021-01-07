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منظمة الصحة تبحث إدراج لقاحات لكورونا طورتها الصين وأسترا‭ ‬زينيكا لاستخدامات الطوارئ

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– قالت كبيرة خبراء المناعة والتطعيمات في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تبحث إمكانية إدراج لقاحات مضادة لكوفيد-19 طورتها شركة أسترا‭‭ ‬‬زينيكا وشركات صينية على قائمة لقاحات الطوارئ، وذلك بعد أن أدرجت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في 31 من ديسمبر اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك.

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وقالت كيت أوبراين مديرة قسم المناعة في المنظمة في حدث بث على الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي “ندرس بعض اللقاحات التي طورتها الصين ولقاح أسترا زينيكا. نناقش الأمر حاليا وبدأنا العمليات المتعلقة بلقاحات أخرى”، وحثت شركات إنتاج اللقاحات على تقديم البيانات المتعلقة بلقاحات مرشحة للاستخدام وتظهر نتائج واعدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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