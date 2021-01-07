مال وأعمال

رئيسة مجلس النواب الأمريكي تطالب بعزل ترامب على الفور

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_ دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه فورا بموجب التعديل 25 بالدستور بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في اعتداء على الديمقراطية بالبلاد.

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وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى الكونجرس “أمس، حرض رئيس الولايات المتحدة على تمرد مسلح ضد أمريكا”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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