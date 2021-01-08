مال وأعمال

بريطانيا تلزم الوافدين بتقديم فحص سلبي لفيروس كورونا

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– قالت حكومة بريطانيا يوم الجمعة، إنه سيتعين على كافة المسافرين القادمين إلى البلاد تقديم نتيجة فحص يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19 فور الوصول بدءا من الأسبوع المقبل للحد من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا من بلدان أخرى.

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وذكرت وزارة النقل أنه سيكون على المسافرين القادمين بحرا أو جوا أو برا إجراء الفحص في غضون 72 ساعة قبل السفر إلى بريطانيا، وهو الإجراء الذي اتخذته العديد من البلدان في أنحاء العالم.

وقال وزير النقل جرانت شابس في بيان “لدينا بالفعل إجراءات قوية لمنع الحالات الوافدة المصابة بكوفيد-19، لكن يتعين اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية مع انتشار السلالة الجديدة من الفيروس في أنحاء العالم”.

وفرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراءات إغلاق وعزل عام جديد في إنجلترا هذا الأسبوع بعد زيادة حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس التي يعتقد أنها نشأت في بريطانيا.

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وقالت الحكومة إن القرار الجديد يستثني العاملين في النقل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما وأطقم الطائرات والقادمين من بلدان لا تتوفر بها الاختبارات.

وفرضت الحكومة غرامة قيمتها 500 جنيه إسترليني (678.30 دولار) على من لا يمتثل للقواعد الجديدة.

ولا يسري القرار الجديد على منطقة السفر المشتركة التي تشمل إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وأيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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