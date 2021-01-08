الإمارات تستأنف فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر بدءا من الغد

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دوت الخليج – أعلن خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن بلاده ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع “بيان العُلا” المتضمن اتفاق التضامن الدائم.
وعدّ بالهول، بيان العلا إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.
وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”، إن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة.
وأضاف بالهول، أنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري.
وأضاف بالهول، أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.
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