تراجع مبيعات نيسان موتور في الصين 5.8% خلال 2020

– قالت نيسان موتور في بيان اليوم الجمعة، إنها باعت 1.46 مليون سيارة في الصين في العام الماضي بانخفاض 5.8% على أساس سنوي.

وأضافت شركة صناعة السيارات اليابانية أنها باعت 168 ألفا و917 سيارة في الصين في ديسمبر بارتفاع 0.4 بالمئة على أساس سنوي.