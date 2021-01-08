مال وأعمال

تراجع مبيعات نيسان موتور في الصين 5.8% خلال 2020

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– قالت نيسان موتور في بيان اليوم الجمعة، إنها باعت 1.46 مليون سيارة في الصين في العام الماضي بانخفاض 5.8% على أساس سنوي.

Huawei729x90

وأضافت شركة صناعة السيارات اليابانية أنها باعت 168 ألفا و917 سيارة في الصين في ديسمبر بارتفاع 0.4 بالمئة على أساس سنوي.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع مبيعات نيسان موتور في الصين 5.8% خلال 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا