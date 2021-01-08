تراجع مبيعات نيسان موتور في الصين 5.8% خلال 2020

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– قالت نيسان موتور في بيان اليوم الجمعة، إنها باعت 1.46 مليون سيارة في الصين في العام الماضي بانخفاض 5.8% على أساس سنوي.
وأضافت شركة صناعة السيارات اليابانية أنها باعت 168 ألفا و917 سيارة في الصين في ديسمبر بارتفاع 0.4 بالمئة على أساس سنوي.
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