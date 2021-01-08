صندوق النقد: إنجاز هيكلة بنك الاستثمار القومي أمر هام لتقليل المخاطر المالية

فهد حسين – قالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة في صندوق النقد، إن الانتهاء في الوقت المناسب من خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي يعد أمرًا مهمًا لتقليل المخاطر المالية.

وأضافت سايح، في بيان عقب انتهاء المراجعة الأولى بشأن اتفاق الاستعداد الإتماني مع مصر الموقع في يونيو 2020، أن ضمان تكافؤ الفرص لجميع الوكلاء الاقتصاديين وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسينات دائمة في مناخ الاستثمار والحوكمة.

وتشمل خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي استحداث لجان جديدة لتفعيل قواعد الحوكمة، وتدريب العاملين لرفع كفاءتهم، والتوسع في نظم التكنولوجيا والمعلومات، وإعادة هيكلة سياسات وإجراءات العمل، فضلاً عن تطوير أعمال المراجعة والرقابة الداخلية، وذلك بهدف مواكبة البنك للتطورات الجارية في الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.

وقالت سايح، إن مبادرات البنك المركزي المصري المصري ساعدت على ضمان استمرار الوصول إلى الائتمان خلال الأزمة.

وأضافت أن الإشراف المستمر على القطاع المالي سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مرونة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية مبادرات الأزمة.

كما وصفت نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة في صندوق النقد، أجندة الإصلاح الهيكلي للحكومة بأنها طموحة بشكل مناسب.

ونوهت بأن التقدم المستدام في الإصلاحات الهيكلية والإصلاحية يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز نمو أعلى وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولية بقيادة القطاع الخاص.