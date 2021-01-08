معدل البطالة بمنطقة اليورو يتراجع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر

– انخفض معدل البطالة بمنطقة اليورو على نحو غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، بيد أن ارتفاع للشباب وعودة قيود فيروس كورونا ربما تعنيان أن التحسن قصير الأمد.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الجم، إن معدل البطالة انخفض إلى 8.3 بالمئة في نوفمبر من 8.4 بالمئة في أكتوبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا زيادة إلى 8.5 بالمئة. وفي نوفمب 2019، بلغ المعدل 7.4 بالمئة.

ومقارنة مع أكتوبر، انخفض عدد العاطلين عن العمل 172 ألفا في منطقة اليورو على الرغم من أنه مرتفع 1.425 مليون مقارنة مع مستواه قبل عام.

وعلى النقيض من التحسن للسكان العاملين ككل، زاد معدل البطالة للشبان الأقل من 25 عاما إلى 18.4 بالمئة في نوفمبر من 18.0 بالمئة في أكتوبر.