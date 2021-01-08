صندوق النقد: الدين العام يستعيد مساره الهبوطي إلى 75% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2026

فهد حسين – توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع الدين الحكومي العام من 84% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018/2019 إلى حوالي 93% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020/2021 حيث تباطأ النمو بشكل حاد، مرجحا أن تأتي أرصدة المالية العامة أصغر.

ونبه صندوق النقد، إلى أنه من المتوقع أن تكون الصدمة مؤقتة ولا تغير من تقييم القدرة على تحمل الديون، حيث من المتوقع أن تؤدي الفوائض الأولية والنمو المرتفع المستمر إلى استعادة المسار الهبوطي للدين العام على المدى المتوسط ليصل إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026.

وأفاد بأن توقعات خط الأساس للديون تخضع لمخاطر كبيرة ولكنها مصحوبة أيضًا بعدد من العوامل المخففة.

وأوضح أن المخاطر تنبع من المستوى المرتفع للديون بالنسبة للمعيار وكذلك احتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة التي تتجاوز 30% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي القياسي للأسواق الناشئة.

وأضاف صندوق النقد أنه يتم التخفيف من المخاطر على القدرة على تحمل الديون من خلال حصة كبيرة من المشاركين في سوق الأوراق المالية المحلية للخزينة من المؤسسات المالية المحلية.

وأشار إلى أن حصة الديون التي يحتفظ بها غير المقيمين والمقيمة بالعملات الأجنبية تبلغ 22 و 26% على التوالي، مما يضع هذه المؤشرات في فئة المخاطر المعتدلة، وهي أقل بكثير من المستويات القياسية عالية المخاطر البالغة 45 و 60%.

وتابع صندوق النقد في تقريره: بالإضافة إلى ذلك، بدأت السلطات بالفعل في تمديد آجال الاستحقاق.

وأشار إلى مستهدف الحكومة إعادة الفائض الأولي قبل الأزمة البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2022 في ظل خط الأساس الحالي للانتعاش الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة كررت النية للتراجع عن تدابير الأزمة المؤقتة بينما يترسخ التعافي. الفائض الأعلى – بمجرد ترسيخ التعافي – سيساعد على إعادة الدين العام إلى مساره التنازلي ، الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، وضمان استدامة المالية العامة على المدى المتوسط.

وفى الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 93% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020/2021 قبل أن ينخفض إلى أقل من 75% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026، بحسب صندوق النقد.

وأشار الصندوق إلى مواصلة الحكومة المصرية التحول نحو إصدار أدوات دين طويلة الأجل لتوسيع نطاق استحقاق الدين العام، بمتوسط استحقاق يبلغ زيادة الدين القابل للتداول إلى 3.9 سنوات في السنة المالية 2019/20 من 2.8 سنة في السنة المالية 2018/2019.