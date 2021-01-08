لندن تعلن حالة الطوارئ مع تدهور وضع المستشفيات جراء كورونا

سبوتنيك نيوز _ أعلن رئيس بلدية لندن صادق خان حالة الطوارئ على خلفية الوضع الكارثي للمستشفيات جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال خان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” اليوم الجمعة، “لقد أعلنت اليوم حالة الطوارئ في لندن، حيث إن التهديد الذي يشكله الفيروس على مدينتنا قد أوصلها إلى نقطة الأزمة. كل شخص من 30 من سكان لندن مصابين الآن بفيروس كورونا .إذا لم نتخذ إجراءات فورية، يمكن أن “ترتفع درجة حرارة الخدمة الصحية لدينا ويموت المزيد من الناس.”

وأضاف خان “كتب العمدة رسالة إلى رئيس الوزراء يطلب فيها من رئيس البلدية وقادة مجلس مدينة لندن زيادة الدعم المالي لسكان لندن، الذين يتعين عليهم عزل أنفسهم وعدم قدرتهم على العمل، وتقديم معلومات التطعيم اليومية، وإغلاق المؤسسات الدينية وإدخال الأقنعة في الشارع، بما في ذلك في طوابير في محلات السوبر ماركت وفي أماكن أخرى قد يكون فيها حشود من الناس”.

وتابع “يواصل سكان لندن تقديم تضحيات هائلة، واليوم أناشدهم أن يبقوا في منازلهم وألا يخرجوا إلا في حالة الضرورة القصوى”.

هذا وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الأربعاء الماضي، إن أي إنهاء للإغلاق الأخير في إنجلترا سيكون تدريجيا.

وأضاف جونسون، أمام البرلمان قبل التصويت على الإغلاق، أن بريطانيا لا خيار لها سوى الإغلاق الشامل، بشكل كامل في ضوء الانتشار السريع لسلالة كورونا الجديدة.

وأوضح أن “هناك اختلاف جوهريا بين هذا الإغلاق والإغلاق السابق، ذلك لأنه توجد الآن آلية للخروج من الوباء عبر برنامج التطعيم”، مؤكدا أن “إن 1.1 مليون شخص في إنجلترا و1.3 مليون شخص في المملكة المتحدة تم تطعيمهم بالفعل”.

يشار إلى أن بريطانيا قررت، أمس الثلاثاء، توفير دعم جديد يصل إلى 4.6 مليار جنيه إسترليني (وهو ما يساوي 6.2 مليار دولار) للشركات المتضررة من الركود الذي سببه إغلاق كورونا.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أعلن الاثنين الماضي، عن الإغلاق الوطني الثالث، قائلاً: إن نوعا من فيروس كورونا شديد العدوى يهدد بإغراق الخدمات الصحية في غضون 21 يومًا.