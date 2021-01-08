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بيتكوين تعاود الارتفاع بعد انخفاضها 5% وتتجاوز 41 ألف دولار لأول مرة

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روسيا اليوم _ عاودت قيمة العملة الرقمية “بيتكوين” الارتفاع لتصل إلى سقف قياسي لامس الـ 41 ألف دولار، بعد انخفاض سجلته قبل ساعات بمستوى 5%.

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وكانت قيمة هذه العملة الافتراضية قد تدحرجت من 40 ألف دولار، مستواها أمس الخميس، إلى 36.6 ألف دولار صباح الجمعة، قبل معاودة الصعود إلى سقف غير مسبوق في تاريخها بحدود 41 ألف دولار.

وارتفعت “بيتكوين” بنسبة 700% منذ انخفاض سجلته في شهر مارس الماضي قبل أن تحقق قيمتها تطورا تاريخيا، يوم 2 يناير الجاري، لتصل إلى مستوى 30 ألف دولار، فيما لم تكن تتجاوز 20 ألف دولار في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وكان التراجع المسجل صباح اليوم متوقعا حيث نبه الخبراء إلى أن قيمة عملة “بيتكوين” ستشهد تعديلا تلقائيا في الأسواق بعد وصولها أمس الخميس إلى مستوى الـ 40 ألف دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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