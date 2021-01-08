الاقتصاد الأمريكي يفقد وظائف للمرة الأولى في 8 أشهر خلال ديسمبر

_ فقد الاقتصاد الأمريكي وظائف للمرة الأولى في ثمانية أشهر في ديسمبر إذ عصف هجوم إصابات كوفيد-19 بالبلاد، مما يشير إلى خسارة كبيرة للزخم قد توقف مؤقتا التعافي من الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 140 ألفا الشهر الماضي.

وعُدلت بيانات نوفمبر صعودا لتظهر إضافة 336 ألف وظيفة بدلا من 245 ألفا في التقديرات السابقة.

وهذا أول انخفاض في الوظائف منذ أبريل.

وعوض الاقتصاد ما يزيد قليلا عن نصف خسائر الوظائف في مارس وأبريل التي بلغت 22.2 مليون وظيفة.

وبلغ معدل البطالة 6.7 في المائة في ديسمبر.

وعلى الرغم من أن سوق العمل يعتريها الضعف، فإنه من المستبعد أن ينزلق الاقتصاد مجددا إلى الركود، في ظل موافقة الحكومة الأسبوع الماضي على دعم إضافي بقيمة 900 مليار دولار تقريبا للتخفيف من تداعيات الجائحة.

ويُعتقد أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي خمسة في المائة تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي، فيما من المتوقع أن يأتي القدر الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من استثمارات المخزون.

ونما الاقتصاد بوتيرة تاريخية 33.4 في المائة في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 في المائة في الفترة بين أبريل ويونيو، وهو الأكبر منذ بدأت الحكومة تحتفظ بسجلات في 1947.